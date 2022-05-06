Саратов, 6 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Жительница Саратовской области стала очередной жертвой лжебанкира. Пенсионерка перевела на незнакомый счета более 700 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

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По словам пострадавшей, неизвестный позвонил ей и представился банковским работником. Он пояснил, что в целях безопасности необходимо перевести имеющиеся денежные средства на безопасный счет. Женщина поверила и перевела на указанные незнакомцем счета 776 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром.

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