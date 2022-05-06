В Саратовской области пенсионерку обманули на 770 тыс. рублей
Саратов, 6 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Жительница Саратовской области стала очередной жертвой лжебанкира. Пенсионерка перевела на незнакомый счета более 700 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.
Prokuror-kaluga.ru
Телефонные мошенники
По словам пострадавшей, неизвестный позвонил ей и представился банковским работником. Он пояснил, что в целях безопасности необходимо перевести имеющиеся денежные средства на безопасный счет. Женщина поверила и перевела на указанные незнакомцем счета 776 тыс. рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
ИА REGNUM напоминает, жительница Заводского района города Саратова лишилась 1,738 млн рублей после беседы с лжебанкиром.
Читайте также: Жительница Саратова пострадала от лжебанкира