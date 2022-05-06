Москва, , 11:22 — REGNUM Падение реальных доходов жителей РФ и рост ипотечных ставок будут ограничивать потенциал роста цен на квартиры в новостройках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что квартиры в московских новостройках за год подорожали на 25%.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В 2020–2021 годы рынок недвижимости рос в большинстве регионов России, но в наибольшей степени в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, — сказал Цыганов. — Сейчас действие ранее сформировавшихся тенденций стало менее заметным. Появились новые весомые факторы, связанные с прогнозами падения доходов потенциальных покупателей недвижимости и ростом ипотечных ставок. Это будет ограничивать потенциал роста стоимости квадратного метра и препятствовать повторению прошлогоднего сценария, когда недвижимость росла темпами в два-три раза выше уровня инфляции».

Тем не менее, как подчеркнул Цыганов, инфляционные ожидания сохраняются, и это подогревает ожидания роста цен на новостройки.

«Также сказывается уменьшение количества новых проектов. Но важно и то, что многие жители РФ воспринимают приобретение недвижимости как способ сохранения сбережений, что поддерживает спрос даже в условиях снижения платежеспособности. Это в целом формирует сценарий умеренного роста цен на новостройки уровне инфляции или немного выше», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России больше 65% жителей думают о покупке новой квартиры, несмотря на трудную экономическую ситуацию.

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