Под Волгоградом каток раздавил дорожного рабочего
Волжский, Волгоградская область, 6 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Дорожный рабочий погиб после наезда катка в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дорожные катки
Установлено, что 2 мая 42-летний мужчина работал на укладке асфальта на территории одного из городских предприятий. В какой-то момент на него наехал дорожный каток, рабочий погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.