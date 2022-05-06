Волжский, Волгоградская область, 6 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Дорожный рабочий погиб после наезда катка в Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожные катки

Установлено, что 2 мая 42-летний мужчина работал на укладке асфальта на территории одного из городских предприятий. В какой-то момент на него наехал дорожный каток, рабочий погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.