Донецк, 6 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 2,5 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 25 тысяч боеприпасов. Об этом 6 мая сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 79 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2511 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2263. Всего противником выпущено 25 003 боеприпаса различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 27 ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», десять ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 3361 ракета из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские ракетные войска уничтожили пусковую установку комплекса С-300 ВСУ, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков.