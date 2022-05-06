Будапешт, 6 мая 2022, 11:21 — REGNUM Власти Венгрии не поддержат санкции Евросоюза в отношении патриарха Кирилла, заявил 6 мая премьер-министр страны Виктор Орбан.
По его словам, Венгрия не одобряет предложения о санкциях, предусматривающих ограничения в отношении церковных лидеров.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла со стороны США.