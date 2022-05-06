Москва, , 11:20 — REGNUM В Москве 9 мая в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прогремят праздничные салюты на 36 площадках, сообщается на портале мэра столицы.

Фейерверк «Салют Победы» Kaluga-gov.ru

Артиллерийские салюты и фейерверки в День Победы начнутся в столице в 22:00 по мск.

Обеспечивать безопасность при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, будут более 20 тыс. человек. На улицах будут дежурить дополнительные наряды полиции, Росгвардии и народные дружинники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году во время салюта в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне в небо было выпущено свыше 12 тыс. фейерверочных изделий.

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