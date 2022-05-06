Владивосток, 6 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Приморье, несмотря на то, что уже май, ещё прохладно и не по весеннему серо. Серости в будни добавляет пасмурная погода, дожди. Но стоит отметить, что люди на улицах улыбаются и с нетерпением ждут настоящей теплой весны с её буйством красок. Настроения придаёт и предстоящий Великий праздник День Победы.

Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Но вот прям в городе, на севере Приморья — Дальнегорске — зацвёл багульник. Именно это растение является вестником прихода весны, именно его яркие цветы заставляют улыбнуться всех прохожих.

Валерия Иванова
Багульник зацвёл в Дальнегорске на территории больницы

Яркости и немного тепла добавляют и только начавшие цвести одуванчики.

Валерия Иванова
Зацвели первые одуванчики
Валерия Иванова
Зацвели первые одуванчики

Заставляют взгляд остановиться и улыбнуться цветущие растения перед домами на клумбах, за которыми ухаживают местные жители. В данном случае они не просто вносят свою лепту в благоустройство города, но и дарят весеннюю радость и тепло всем прохожим, кто конечно может оторваться от повседневной суеты, раскрыть глаза и заметить цветущую раннюю весну.

Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев
Валерия Иванова
Зацвёл кустарник Форзиция

С наступлением весны дальнегорцы всё чаще приходят на искусственный водопад, который образуется на водохранилище из-за автоматического сброса избытков воды. Летом, если воды в дамбе будет много на этом месте будет купаться много ребятни.

Валерия Иванова
Искусственный водопад

Настоящее буйство красок сейчас в Приморье на сельскохозяйственных ярмарках, где активно продаётся ярко цветущая рассада цветов, выращенная в теплицах. Сюда приходят люди не только за покупками, но и за эмоциями от буйного цветения.

Валерия Иванова
Весеннее буйство красок на ярмарке
Валерия Иванова
Весеннее буйство красок на ярмарке
Валерия Иванова
Зацвели первые одуванчики
Валерия Иванова
Тюльпаны зацвели на клумбах возле домов