Владивосток, 6 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Приморье, несмотря на то, что уже май, ещё прохладно и не по весеннему серо. Серости в будни добавляет пасмурная погода, дожди. Но стоит отметить, что люди на улицах улыбаются и с нетерпением ждут настоящей теплой весны с её буйством красок. Настроения придаёт и предстоящий Великий праздник День Победы.

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Но вот прям в городе, на севере Приморья — Дальнегорске — зацвёл багульник. Именно это растение является вестником прихода весны, именно его яркие цветы заставляют улыбнуться всех прохожих.

Валерия Иванова Багульник зацвёл в Дальнегорске на территории больницы

Яркости и немного тепла добавляют и только начавшие цвести одуванчики.

Валерия Иванова Зацвели первые одуванчики

Валерия Иванова Зацвели первые одуванчики

Заставляют взгляд остановиться и улыбнуться цветущие растения перед домами на клумбах, за которыми ухаживают местные жители. В данном случае они не просто вносят свою лепту в благоустройство города, но и дарят весеннюю радость и тепло всем прохожим, кто конечно может оторваться от повседневной суеты, раскрыть глаза и заметить цветущую раннюю весну.

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Весна только начинает добавлять красок в жизнь приморцев

Валерия Иванова Зацвёл кустарник Форзиция

С наступлением весны дальнегорцы всё чаще приходят на искусственный водопад, который образуется на водохранилище из-за автоматического сброса избытков воды. Летом, если воды в дамбе будет много на этом месте будет купаться много ребятни.

Валерия Иванова Искусственный водопад

Настоящее буйство красок сейчас в Приморье на сельскохозяйственных ярмарках, где активно продаётся ярко цветущая рассада цветов, выращенная в теплицах. Сюда приходят люди не только за покупками, но и за эмоциями от буйного цветения.

Валерия Иванова Весеннее буйство красок на ярмарке

Валерия Иванова Весеннее буйство красок на ярмарке

Валерия Иванова Зацвели первые одуванчики