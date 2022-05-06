Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 364 случая заражения коронавирусом, что на 15 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 6 мая сообщили в федеральном оперштабе. В Северной столице уже пятые сутки подряд фиксируют менее 400 случаев заболеваний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Позиция Петербурга в списке регионов России по заражаемости коронавирусом за сутки сохранилась. Город до сих пор занимает второе место, сегодня уступая Москве на 162 случая.

Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за минувшие сутки 12 человек. Это на три пациента меньше, чем за предыдущие сутки.

Выздоровел от ковида в Петербурге за сутки 471 пациент, что на 16 больных меньше, чем сутками ранее.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге обнаружили 1 521 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 33 564 человека, а переболели 1 483 174 пациента.