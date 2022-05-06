Сеул, 6 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее изъяли рекордное объём наркотических средств. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Верховной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было конфисковано 1295,7 кг наркотиков, что более чем в три раза больше, чем в 2020 году.

По подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками, были задержаны 16 153 человека, что почти на 2 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Между тем число иностранцев, арестованных по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками, напротив, увеличилось с 1958 до 2339 человек.

Кроме того, в 2021 году в Южной Корее были задержаны 450 наркопреступников в возрасте до 19 лет, что на 137 человек больше, чем в 2020 году.