Самара, 6 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Военнослужащие в Самарской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем победы. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба администрации Волжского района.

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Сообщается, что фронтовика Атменеева Льва Михайловича из посёлка Самарский Волжского района с Днем Победы приехали поздравить военнослужащие Центрального военного округа, представитель мотострелковой бригады, майор Владимир Буравцев, представители ЦСКА ВВС, а также юнармейцы.

Отмечается, что ансамбль песни и танца «Волжские казаки» поздравил ветерана концертом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области решили выделить средства для покупки жилья фронтовикам.