Джакарта, 6 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о высоких волнах, которые могут возникнуть 6–7 мая 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Jean-Marie Hullot Индонезия

Наибольшая скорость ветра наблюдается в Индийском океане западнее Ачех и достигала 20-30 узлов.

Высокие волны в диапазоне 2,5-4 метра, вероятно, возникнут на востоке страны.

Людей, которые живут и работают на побережье, подверженном высоким волнам, просят сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в округе Мамаса на западе индонезийского острова Сулавеси.