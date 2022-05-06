Сана, , 11:26 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приняли решение об освобождении пленных йеменских повстанцев-хуситов. Об этом 6 мая сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление официального представителя арабской коалиции по восстановлению мира в Йемене Турки Аль-Малики.

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По последним данным, всего планируется выпустить 163-х хуситов. Решение об освобождении было принято «в рамках гуманитарной инициативы властей Саудовской Аравии».

По словам Турки Аль-Малики, освобождение пленных пройдёт в три этапа. Первый самолёт с партией из сорока пленных уже прибыл в йеменский город Аден. Остальные пленные будут доставляться на родину по сухопутным и воздушным маршрутам в Аден и столицу Йемена — Сану, отметил он.