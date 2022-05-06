Киев, , 14:46 — REGNUM В результате ожесточённых боёв на Украине было ранено несколько грузинских наёмников, сообщает 6 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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Ранения получили, в общей сложности, девять человек. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам одного из раненых Ладо Гамсахурдии, потерь среди грузинских наёмников нет.

«У нас ранило девять грузин, но никто серьезно не пострадал. Что касается лечения, то потребуется до 10-го числа, и мы снова присоединимся к украинской армии. У нас не было потерь в ходе операции. Потери были большие и солидные у противника, солидные. Мы же вышли без потерь», — сказал Гамсахурдия.

На данный момент никаких других подробностей обнародовано не было.

Напомним, что на Украине, в ЛНР и ЛНР воюют несколько отрядов грузинских наёмников. Среди них уже убито по меньшей мере десять человек.