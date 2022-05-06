Томск, , 11:17 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 834 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 127 938 человек, в том числе 83 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Томской области достигло 130 287. За сутки выявлено 69 новых носителей, 45 человек госпитализированы в ковидные стационары.