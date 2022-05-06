Волгоград, 6 мая 2022, 11:19 — REGNUM Масштабная видеоинсталяция «Свет Великой Победы» пройдёт 7, 8 и 9 мая в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Мультимедийная инсталляция рассказывает о мужестве и героизме советских солдат, подвиге народа. Для показа установлено 80 проекторов и 70 световых приборов.
«Свет Великой Победы» 7 и 8 мая запланирован на 21:00, 22:00 и 23:00. В День Победы представление пройдёт в 20:00, 21:00 и 21:45 и завершится праздничным салютом.