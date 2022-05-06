Волгоград, , 11:19 — REGNUM Масштабная видеоинсталяция «Свет Великой Победы» пройдёт 7, 8 и 9 мая в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Видеоинсталляция «Свет Великой Победы» https://www.volgograd.ru

Мультимедийная инсталляция рассказывает о мужестве и героизме советских солдат, подвиге народа. Для показа установлено 80 проекторов и 70 световых приборов.

«Особенность инсталляции этого года в том, что впервые будут использованы склоны Мамаева кургана. По художественному замыслу это даст возможность увидеть единое полотно — начиная от подпорной стены и заканчивая монументом «Родина-мать зовёт!», — пояснил директор агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Дмитрий Асеев.

«Свет Великой Победы» 7 и 8 мая запланирован на 21:00, 22:00 и 23:00. В День Победы представление пройдёт в 20:00, 21:00 и 21:45 и завершится праздничным салютом.