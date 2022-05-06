Барнаул, 6 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы дети сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и подшефных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решили поддержать солдат, находящихся в зоне боевых действий на Украине, сообщает 6 мая телеграм-канал ведомства.

СКР Офицеры СК России по Алтайскому краю передали для солдат, находящихся на Украине письма и посылки детей

Ребята написали трогательные письма со словами поддержки и поздравлениями с 9 мая. В каждую строчку они вложили частичку душевного тепла и детской непосредственности. Восхищаясь мужеством бойцов, ребятишки пожелали им обязательно вернуться домой живыми и здоровыми.

Вместе с письмами дети передали сладкие подарки, которые приобрели на собственные накопления. Офицеры ведомства решили поддержать инициативу ребят и помогли собрать посылки, в которые помимо продуктов питания положили средства гигиены и прочие необходимые принадлежности.

Сегодня заместитель руководителя следственного управления Александр Жеребцов передал заместителю начальника Управления войск национальной гвардии по Алтайскому краю посылки и письма, которые в ближайшее время будут отправлены по назначению на Донбасс.

Напомним, специальная военная операция России на Украине продолжается уже 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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