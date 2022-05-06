Москва, , 11:13 — REGNUM Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку комплекса С-300 ВСУ, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.