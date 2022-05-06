Москва, , 11:12 — REGNUM В данный момент все сервисы российского Центробанка и Система передачи финансовых сообщений работают в штатном режиме. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России Goverment.ru

«С 09:38 мск все сервисы платежной системы Банка России, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Банк России сообщил, что операции в Системе быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньги по номеру телефона) и в других сервисах его платежной системы, а также в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) обрабатываются медленнее из-за технических работ. При этом подчеркивалось, что все средства клиентов сохранены.