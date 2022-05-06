Ярославль, 6 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В центре Ярославля в День Победы будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Советская площадь в Ярославле перед парадом

Соответствующее постановление мэрии опубликовано и вступило в силу 6 мая. В нем владельцам торговых точек рекомендовано ограничить торговлю алкоголем 9 мая.

«Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции 9 мая 2022 года в день проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий: Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная – Советский переулок – Советская площадь – улица Нахимсона – Богоявленская площадь – улица Комсомольская – улица Ушинского», — говорится в тексте постановления.

В Ярославле с 4 мая снова разрешено проведения массовых мероприятий. В День Победы на Советской площади пройдет парад войск ярославского гарнизона, а потом шествие «Бессмертного полка».