* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:11 — REGNUM Со следующей недели в Афганистане учебное время будет разделено между учащимися мужского и женского пола, и, соответственно, девушки будут ходить в университет по чётным дням недели, а юноши — по нечётным. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Некоторые СМИ сообщают, что согласно решению правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), со следующей недели афганские университеты продолжат деятельность на основе гендерной сегрегации по особым условиям.

Кабульский университет и Кабульский политехнический институт станут двумя ведущими учебными заведениями, в которых будет внедряться новый порядок. Согласно новому закону, студенты мужского пола не допускаются в университет в дни, отведённые для студенток. Девушки также обязаны соблюдать это правило во время учебной смены юношей.

В законе говорится, что правила не ограничиваются студентами и что женщины-преподаватели не имеют права обучать студентов мужского пола. Студенткам также запрещается посещать мужские факультеты и кафедры.

Ранее предполагалось, что суббота, понедельник и среда отводятся для девушек, а воскресенье, вторник и четверг — для юношей (выходной в Афганистане — пятница).