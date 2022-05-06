Йошкар-Ола, , 11:10 — REGNUM Один человек погиб в автоаварии при наезде автомобиля на автобусную остановку в Горномарийском районе. Об этом сообщает в своем telegram-канале Госавтоинспекция региона.

Последствия наезда машины на автобусную остановку в Марий Эл пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл

ДТП произошло рано утро 6 мая на 2 км автодороги «Картуково — Микряково — Васильсурск». Водитель отечественного автомобиля по неустановленной причине врезался в остановку. Остановочный пункт полностью обрушился на машину.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года автобус «НефАЗ» наехал на пешехода в Уфе. На остановке общественного транспорта «75 школа» автобус «НефАЗ», следовавший по маршруту №69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский», за рулем которого находился 29-летний мужчина, при посадке в салон автобуса, наехал на 33-летнюю женщину.