Северск, Томская область, 6 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В средней школе №196 Северска в Томской области произошло ЧП в связи с падением ученика 9 класса из окна третьего этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

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По данным департамента общего образования области, «Скорая помощь» приехала на место через две минуты.

«Ребёнок госпитализирован с травмами средней тяжести. Причины происшествия выясняет Следственный комитет», — отметили в Центре.