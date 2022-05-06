Москва, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный поступок, заявил 6т мая замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Внесённый в «Миротворец» премьер Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный для безгласной Европы шаг. Он отказался поддерживать разрушительное для экономики своей страны эмбарго на энергоносители из России и безумные санкции против религиозных деятелей (читай: патриарха Московского и всея Руси и других православных иерархов)», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он предположил, что наиболее разумным лидерам Евросоюза надоело перемещаться к обрыву вместе «со всем стерилизованным европейским стадом».

Медведев предлагает после слов Орбана проследить на реакцию «пастуха» и части «стада», готовую к самопожертвованию.