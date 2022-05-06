Мостовской район, Краснодарский край, 6 мая 2022, 11:07 — REGNUM Группу из 75 туристов, которые оказались заблокированы на маршруте в Мостовском районе Краснодарского края из-за увеличений уровня воды в реке, планируют эвакуировать вертолётами, сообщили 6 мая в региональном оперативном штабе.
По уточнённым данным, группа туристов из 75 человек, в том числе 60 детей от пяти до 17 лет, приехала из Москвы и Санкт-Петербурга. Не зарегистрировав маршрут, они отправились в поход по окрестностям Мостовского района. На берегу реки Губы из-за сильно поднятия воды, группа оказалась заблокирована.
На место направлены спасатели, техника. Подготовлен пункт временного размещения с горячим питанием и медицинской помощью.
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