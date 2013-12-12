Мостовской район, Краснодарский край, 6 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Группу из 75 туристов, которые оказались заблокированы на маршруте в Мостовском районе Краснодарского края из-за увеличений уровня воды в реке, планируют эвакуировать вертолётами, сообщили 6 мая в региональном оперативном штабе.

Fedor Leukhin Поисковые отряды МЧС

«Переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», — уточнили в оперштабе.

По уточнённым данным, группа туристов из 75 человек, в том числе 60 детей от пяти до 17 лет, приехала из Москвы и Санкт-Петербурга. Не зарегистрировав маршрут, они отправились в поход по окрестностям Мостовского района. На берегу реки Губы из-за сильно поднятия воды, группа оказалась заблокирована.

На место направлены спасатели, техника. Подготовлен пункт временного размещения с горячим питанием и медицинской помощью.