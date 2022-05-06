6 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление официального представителя госдепа Неда Прайса о том, что Соединенные Штаты оценивают свои возможности по доставке оружия киевскому режиму как неисчерпаемые.

Мирослава Романенко, , 14:15 — REGNUM Соединенные Штаты оценивают свои возможности по доставке оружия киевскому режиму как неисчерпаемые. Об этом 5 мая заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — приводит слова Прайса ИА Красная Весна.

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Заявление представителя госдепа обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что человеческие ресурсы на Украине все же не безграничны.

«Пора им уран с нефтью обрубать», — пишет Taka.

«Украину скоро разорвёт от этого», — с сарказмом добавил ссср_rus.

«Зато ресурс украинцев ограничен», — с сарказмом отметила Veronica.

«Может это такой план русских — побольше заманить оружия, а потом закрыть границу и оставить его себе?» — поинтересовался Sergey C.

«Будто они его (оружие — М. Р.) с новыми украинцами шлют!..» — недоумевает Ник.

«А за чей счёт банкет?» — поинтересовалась Lana.

«В отличие от людей», — прокомментировал заявление Прайса Illustrator-impostor.

«Досада такая, вот только человеческий ресурс на Украине исчерпаемый… И что потом? Поляки, прибалты?» — недоумевает Irina D.

«Человеческий ресурс только нужен, чтобы воевать этим оружием, а этого ресурса на Украине все меньше. Отправят наёмников?» — спросил один из участников обсуждения.

«Конечно неисчерпаемы, посмотрите на их ВПК, там все под него заточено, у них сейчас просто праздник, нарыли золотую жилу…» — пишет Наталья.

«Оружие — это хорошо, особенно по ленд-лизу. А о мирных людях кто подумает? Им оружие зачем?» — интересуется А. K

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ага, только возможности дорог, морских и аэропортов исчерпаемы…» — отметил angrybird.

«Разжигатели войн», — отреагировал High Energy.

«Много оружия переходит в союзную армию, что заметно снижает нагрузку на бюджет операции, а у украинской стороны, наоборот, бюджет трещит по швам, как и у американцев, ведь оружие по сути становится очень неэффективным при значительных затратах», — написал abc Team.

«Такими темпами они всё свое оружие переправят на Украину и останутся ни с чем. Или их военные заводы в три смены работают и всё Украине», — прокомментировала новость Анна.

«Афганцам 20 лет помогали, очередь за Украиной», — с сарказмом добавил Paul.

«Начинаю припоминать чьё-то предсказание, что Америки не будет», — отметил Umbrella corporation.

«Их цель — нажиться…» — добавила Галина Ш.

«Кстати, одним из «побочных преимуществ» всех этих ПЗРК и ПТРК, отправленных на Украину, является то, что они так же быстро обесцениваются, как и беспилотники «Байрактар». Так что (надеюсь) это послужит серьезной причиной, по которой никто не будет поставлять оборудование текущего поколения на Украину (или, по крайней мере, не в серьезных количествах). В конце концов, если это «чудо-оружие» не остановит Россию, никто не захочет его покупать. В отличие от российской техники, которой удалось продолжать работать «против лучшего, что коллективный Запад мог создать и поставить», — написал bk109.

«Интересно, а люди на Украине понимают, что их реально используют?» — поинтересовался Lg

Украинские военные Mil.gov.ua

«Зная, какие они лжецы и любители выдать желаемое за действительное, данная фраза может означать только одно — запасы подходят к концу», — пишет Максим.

«А чего их (американские) налогоплательщики не интересуются, какого хрена происходит в их стране? Они ж гордые американцы! И это их любимая фразочка про этих самых налогоплательщиков и про эти самые деньги, на которые банкет сейчас идёт!» — подытожила Екатерина.