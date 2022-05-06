Казань, , 11:33 — REGNUM В Татарии в 2022 году в первый класс пойдут свыше 55 тыс. учеников, из них школы Казани примут более 20 тыс. детей. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя регионального минобразования, в этом году по всей республике планируют ввести в эксплуатацию 13 новых школ, в 2021 году построили семь школ, в 2020 году — восемь. Отказать в приеме образовательная организация может из-за отсутствия свободных мест в классах. Музипов уточнил, что в данном случае родителям первоклассников помогут подобрать ближайшую школу при обращении в районный отдел или управление образования.

Для зачисления в первый класс действуют три вида льгот. В первую очередь места предоставляются детям военнослужащих, сотрудников следственного комитета, прокуратуры и суда. Внеочередниками также являются дети военнослужащих, которые постоянно передислоцируются по территории России. Преимущественное зачисление в школы имеют младшие братья и сестры детей, которые уже там учатся, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, введение уроков истории с первого класса поддерживают 53% родителей будущих первоклассников (отцы чаще — 62%) и 54% учителей российских школ.

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