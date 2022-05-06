Чита, , 11:07 — REGNUM Молодые казаки Забайкальского казачьего общества отправились в Донбасс для оказания помощи МЧС России и местным властям в преодолении гуманитарной катастрофы. Активисты развернули работу в одном из главных приёмных пунктов беженцев в селе Безыменное, куда ежедневно эвакуируют мирных жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Наследники казачьей славы Vsko.ru

Ребята не только доставили гуманитарную помощь, но провели субботники, приняли участие в регистрации беженцев, оказывали необходимую доврачебную помощь, помогали в разгрузке гуманитарной помощи.

«События в Донбассе показали, как важно воспитывать у молодых казаков боевой дух, обучать военному делу. Для этого в обязательном порядке необходимо восстановить в школах преподавание начальной военной подготовки», — считает руководитель казачьей молодёжной организации Забайкалья Артём Туголуков.

ИА REGNUM напоминает, что в специальной военной операции России на Украине принимают участие добровольческие казачьи отряды.