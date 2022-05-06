Москва, 6 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю российского народа и волю руководства Российской Федерации. Об этом сегодня, 6 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что российское руководство нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, законные интересы страны и не допустить, чтобы на границах создавались прямые угрозы безопасности России.

«Сейчас на карте стоит будущее мира и то, каким этот мир будет — однополярным, под полным контролем США или справедливым и демократичным. Россия с подавляющим большинством стран мира выступает именно за справедливость», — отметил глава МИД РФ.

ИА REGNUM сообщало ранее, власти США стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также: Лавров заявил о стремлении США к однополярному миру