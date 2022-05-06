Самара, 6 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Ограничения на работу организаций общественного питания сняли в Самарской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано 5 мая на сайте областного правительства.

Natalia Semenova Летнее кафе

Согласно документу, с 5 мая в Самарской области разрешили работу кафе, ресторанов, столовых, баров, буфетов, фуд-кортов, закусочных и других предприятий общественного питания, в том числе с 1:00 до 6:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области действовал запрет работы этих предприятий в данный промежуток времени, за исключением работы в режиме доставки и навынос.