Вашингтон, 6 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский является «Уинстоном Черчиллем наших дней», такую оценку бывшему комику дал бывший президент США Джордж Буш — младший, сообщает New York Post.

Carlos Latuff Солдаты в Ираке

С таким заявлением Буш — младший выступил после видеоконференции с Зеленским, результатами которой он поделился в социальных сетях.

«Для меня было честью поговорить несколько минут с президентом Зеленсфким — Уинстоном Черчиллем наших дней — сегодня утром», — написал Буш о беседе, которая состоялась 5 мая.

«Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его приверженность свободе, и я приветствовал мужество украинского народа», — добавил бывший президент США.

Зеленский, разместивший на своем сайте собственные фотографии видеоконференции, отметил, что для него «большая честь» встретиться с Бушем.