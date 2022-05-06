Калуга, 6 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В 2022 году российские спецслужбы празднуют 100-летний юбилей образования органов контрразведки. 6 мая 1922 года в структуре центрального аппарата отечественных органов безопасности создано специальное подразделение по борьбе с иностранным шпионажем — контрразведывательный отдел (КРО). Отдел вел борьбу с подрывной деятельностью иностранных разведок, незаконной миграцией, обеспечивал безопасность российских учреждений и граждан за рубежом, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Калужской области

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная Служба Безопасности

В годы Великой Отечественной войны сотрудники контрразведки успешно противостояли разведывательно-подрывной деятельности спецслужб гитлеровской Германии. В послевоенный период основной задачей контрразведки являлось выявление пособников нацистов. Так, калужскими чекистами разоблачен немецкий полицай Дмитрий Иванов — виновник гибели людиновского подполья, оказывавший содействие фашистским захватчикам в годы войны. В начале ХХI века калужские контрразведчики пресекли шпионскую деятельность американского разведчика Эдмонда Поупа, занимавшегося сбором разведывательных данных об изделиях двойного назначения. Одновременно калужские контрразведчики вели работу по выявлению вражеской агентуры среди соотечественников, вынашивавших намерения по оказанию помощи зарубежным странам. 7 октября 1999 года в Обнинске контрразведчиками был задержан сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Сутягин. Позднее ему предъявят обвинение в государственной измене. В 2010 году между США и Россией состоялся обмен лиц, задержанных по подозрению в разведывательной деятельности, в их числе был Игорь Сутягин. Немногое из того, что сделано контрразведкой, можно сегодня раскрыть перед общественностью. Большая часть работы еще долгие годы будет составлять государственную тайну.

В настоящее время для эффективного противодействия подрывной деятельности иностранных спецслужб отечественные контрразведчики должны обладать такими навыками и умениями, как знание иностранных языков, аналитические способности, коммуникабельность и патриотизм. Отечественные органы государственной безопасности претерпели немало реформ, однако история доказала необходимость существования в их структуре самостоятельных подразделений контрразведки, закрепив их неоценимый вклад в обеспечение безопасности личности, общества и государства.