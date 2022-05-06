Париж, 4 июня, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Западные страны должны прекратить военную поддержку украинской армии и призвать к немедленному миру. С таким обращением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

На опубликованных кадрах из Днепропетровска видно, как два работника военкомата задерживают на улице мужчину, при этом прохожие пытаются его отбить.

Позднее на другом видео c того же места задерживаемый успешно сбежал от военкомов.

«Ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепропетровске. Решимость евроатлантистов продолжать войну, вооружая и финансируя Украину, приведёт к полному истреблению украинского народа», — написал Филиппо, добавив, что как можно быстрее нужно установить мир.

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Как сообщало ИА Регнум, требование нового закона о мобилизации на Украине прибыть в военкомат для обновления учётных данных вызывает страх у многих мужчин призывного возраста, написал немецкий новостной портал Tagesschau 18 мая.

Журналисты спрашивали у украинцев, собираются ли те приходить в военкомат, чтобы сообщить актуальные данные о себе. Многие ответили отрицательно. При этом большинство отказались называть причину.

На Украине ввели упрощённый порядок вручения повесток. Теперь их могут отправлять по почте. При этом повестка будет считаться вручённой независимо от того, проживает военнообязанный по адресу или нет.

Военно-промышленные комплексы Украины, имеющие законные основания для брони штата сотрудников от мобилизации как стратегически важные предприятия, выразили недовольство тем, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных.