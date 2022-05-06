Вашингтон, 6 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени» и поблагодарил его приверженность свободе. Об этом 43-й президент Соединённых Штатов написал в соцсети, где выложил фотографию недавней беседы с украинским лидером.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Сегодня утром я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, пример и приверженность свободе, а также отдал должное мужеству украинского народа», — отметил Буш.

По информации офиса президента Украины, встреча украинского лидера Владимира Зеленского с 43-м президентом США Джорджем Бушем прошла 5 мая в режиме видеоконференции. Зеленский поблагодарил США и американский народ за поддержку Украины и пригласил Буша посетить Украину в удобное для него время.