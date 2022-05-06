Кишинёв, , 11:04 — REGNUM Почти все экономические отношения Молдавии с Россией прекратились по вине Кишинёва. Об том экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил в интервью на телеканале Publika TV.

Он сообщил, что из торговых российско-молдавских отношений практически сохранилась только покупка природного газа. Ситуация для Молдавии сложилась очень сложная.

«Я очень надеюсь, что ситуация хуже не станет, — заявил Додон. — Не дай Бог, чтобы нас включили в этот список».

Экс-президент отметил, что в России готовится пакет контрсанкций. Если Молдавия попадет под них, то все сделки с российской стороной будут невозможны, что очень опасно для республики.

Напомним, антироссийская политика прозападного правительства Молдавии привела к тому, что газ в России приобретается по ценам, зависящим от европейского энергетического рынка. За последние полгода цена на голубое топливо для Молдавии выросла в несколько раз.