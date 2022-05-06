Улан-Удэ, 6 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Бурятии за первый квартал 2022 года квартиры не первичном рынке жилья выросли на 3,6%. Цена 1 кв. метра составила 78 006 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Достроенные дома в Улан-Удэ

На вторичном рынке жилья квартиры подорожали на 3,9%, а средняя стоимость 1 кв. метра достигла 80 971 рубля.

«Наибольший рост цен отмечался на квартиры улучшенного качества на первичном рынке на 4,0%, на вторичном рынке — на 5,9%. Квартиры среднего качества (типовые) подорожали на 3,3% и 2,5% соответственно», — добавили в службе статистики.