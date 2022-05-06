Владивосток, 6 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Во Владивостоке врачи в Больнице Рыбаков провели сложную операцию в области челюстно-лицевой хирургии жителю Мариуполя. Мужчина приехал в Приморье в конце апреля вместе с другими вынужденными переселенцами.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

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«Мирный житель в начале марта попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получил минно-взрывную травму с серьёзными повреждениями костей нижней челюсти, кожи и слизистых лица. Первую помощь ему в подвале одного из домов Мариуполя оказал врач-педиатр. Доктор работал без обезболивания, поэтому наши хирурги называют настоящим чудом, что человек остался жив. Теперь пациенту предстоит пройти восстановление», — написал в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок шахты Трудовская в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).