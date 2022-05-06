Луганск, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 12 человек личного состава. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один танк, два бронетранспортёра и шесть единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 13,5 тыс. беженцев из республик Донбасса.