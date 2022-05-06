Белгород, 6 мая 2022, 11:10 — REGNUM Первые прямые соглашения по строительству трёх новых школ подписаны между группой компаний «ПроШкола» и Белгородской областью, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе правительства региона.
Документы подписаны в рамках инициированного губернатором Вячеславом Гладковым и ВЭБ. РФ проекта по созданию современных образовательных учреждения в Белгородской агломерации. В микрорайоне «Новосадовый-41» возводят школу на 1 000 мест, на 100 учеников рассчитаны новые учреждения в селе Репное и микрорайоне «Восточный — 1». Стороны определили порядок привлечения финансирования, зафиксировали условия и порядок взаимодействия по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации учебных заведений в течение всего срока реализации концессии.
Бюджет расходов концессионеров по трём проектам составляет 1,96 млрд рублей, объём капитального гранта по всем трём проектам составит 870 млн рублей.