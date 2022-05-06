Белгород, , 11:10 — REGNUM Первые прямые соглашения по строительству трёх новых школ подписаны между группой компаний «ПроШкола» и Белгородской областью, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе правительства региона.

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Документы подписаны в рамках инициированного губернатором Вячеславом Гладковым и ВЭБ. РФ проекта по созданию современных образовательных учреждения в Белгородской агломерации. В микрорайоне «Новосадовый-41» возводят школу на 1 000 мест, на 100 учеников рассчитаны новые учреждения в селе Репное и микрорайоне «Восточный — 1». Стороны определили порядок привлечения финансирования, зафиксировали условия и порядок взаимодействия по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации учебных заведений в течение всего срока реализации концессии.

«Всего в Белгородской области по концессионной модели вместе с ООО «ПроШкола» будут реализованы проекты строительства семи объектов образования на 5 050 мест. Прямое соглашение обеспечивает защиту прав банка и инвестора и создает возможность привлечь в полном объёме внебюджетное финансирование для реализации проектов», — уточнила исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ. РФ, генеральный директор группы компаний «ПроШкола» Алиса Денисова.

Бюджет расходов концессионеров по трём проектам составляет 1,96 млрд рублей, объём капитального гранта по всем трём проектам составит 870 млн рублей.