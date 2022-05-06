Рамалла , 6 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. «Бригады мучеников Аль-Аксы» (военное крыло палестинской организации ФАТХ) взяло на себя ответственность за теракт в израильском городе Элад. Об этом 6 мая сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

(сс) Dan Иерусалим

По последним данным, нападение было совершено в ответ на провокации в отношении исламских святынь в Иерусалиме. При этом в группировке сообщили о готовности организовать новые теракты.

«Эта операция была проведена в ответ на штурм израильскими поселенцами дворов благословенной мечети Аль-Акса и агрессию оккупационных сил против верующих в Аль-Аксе», — говорится в сообщении группировки.