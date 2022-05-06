Москва, 6 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Ещё 24 украинских военных объекта, включая два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею, поразила за ночь российская авиация. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 мая на брифинге.

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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что в числе этих объектов — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Склады находились близ села Краснополье в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС России также уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на заводе в Краматорске.

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