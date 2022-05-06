Москва, , 11:02 — REGNUM Из четырёх заявок, поданных на участие в тендере Минпромторга России на подготовку опытно-конструкторской работы «Разработка береговой радиолокационной станции для оснащения систем управления движением судов», ни одна не дошла до второго этапа. Тендер с начальной ценой 90 млн рублей был признан не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM.

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«По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке все поданные заявки отклонены», — уточняется в документации.

О причинах отклонения заявок не сообщалось. Вероятно, тендер будет проведён повторно.

Напомним, также примерно в это же время был объявлен тендер на 155 млн рублей, в рамках которого планируется разработать комплекс оптического видеонаблюдения и анализа для оснащения той же системы. Оба тендера финансируются средствами госбюджета и по ним планируются авансы 30 и 50% соответственно. Работы должны были завершить к декабрю 2023 года.