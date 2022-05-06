Москва, , 11:00 — REGNUM Американский пастух ведёт на убой стерилизованное европейское стадо, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

Он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося поддерживать санкции против энергоносителей и против религиозных деятелей.

«Видимо, наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом, которое ведёт на убой американский пастух», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Он предложил посмотреть, что предпримет в этой ситуации сам пастух, и та часть стада, которая готова к самопожертвованию ради пастуха.