Воронеж, , 10:58 — REGNUM Территорию мемориального комплекса «Песчаный Лог» в Воронеже огородят, об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогам еженедельного совещания в мэрии 5 мая.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

Мероприятия по ограждению объекта проведут в рамках подготовки к празднованию 80-летия освобождения Воронежа.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что Песчаный Лог использовалась молодыми людьми для спортивных развлечений, в частности, там катались на квадроциклах.

Глава управы Советского района Олег Копытин уточнил, что в конце апреля было получено положительное заключение по проекту ограждения Песчаного лога. Определить подрядчика планируют в мае, после чего начнутся работы.

Песчаный Лог — это место захоронения воронежцев и советских военнопленных нацистами в августе 1942 года. Здесь похоронены 450 человек, в том числе 35 детей.