Москва, , 10:58 — REGNUM Крупный склад боеприпасов киевских боевиков на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске был уничтожен российскими Воздушно-космическими войсками (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 6 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск», — сказал он.

Кроме того, Конашенков отметил, что также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области был уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У» вооруженных украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поселок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков.