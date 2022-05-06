6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 15:22 — REGNUM Ирландская компания Kingspan, объявившая об уходе из России, передала свои активы российскому менеджменту. Продукция будет выпускаться под новым брендом. Одно из предприятий расположено на Ставрополье. С производством сэндвич-панелей ознакомился корреспондент ИА REGNUM.

Производство сэндвич-панелей в России, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

В России ирландская компания запустила два завода. Одно предприятие расположено в Гатчине Ленинградской области, второе — в Невинномысске Ставропольского края. Оба завода продолжают работу, и в скором времени будет проведён ребрендинг.

В настоящее время оба предприятия обеспечены сырьём и долгосрочными заказами, что даёт уверенность в завтрашнем дне работникам предприятий, которых только в Невинномысске — 70 человек.

Производство сэндвич-панелей в России, Ставропольский край Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM Нанесение пленки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам генерального директора компании-производителя сэндвич-панелей в России Игоря Федотченко, все проекты развития заводов сохраняются. На данный момент в Невинномысске выпускаются сэндвич-панели. Пока работает одна линия. К концу 2022 года предприятие планирует выпустить около 1 млн кв. метров панелей.

Игорь Федотченко, генеральный директор компании-производителя сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия контролируют производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Панель состоит из трех частей. Это два листа металла и наполнитель между ними. Листы металла, которые идут по валам, проходят профилировку. Затем с одной стороны наносится клеевой состав, пена, которая набирает заданную в прессе высоту, и только после этого панель выходит в узел, где происходит нарезка по определённым размерам. Продукция отправляется в холодильник, где набирает прочность, упаковывается и отправляется на склад.

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Пульт оператора для управления производственным процессом Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Панели применяют на складах, в плодохранилищах, птичниках, зданиях, в которых применяют технологии хранения и переработки пищевой продукции.

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Пила на линии Александр Погожев © ИА REGNUM Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия контролируют производственный процесс Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы продолжаем работать на территории России и будем поставлять продукцию не только в российские регионы, но и в страны ближнего зарубежья», — говорит генеральный директор предприятия, расположенного в Невинномысске, Владимир Пахнюк.

Владимир Пахнюк, генеральный директор компании в Невинномысске Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция будет отправляться по регионам Северо-Кавказского федерального округа, в Армению, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Конкуренция на рынке высокая, а, значит, предприятия будут поддерживать выпуск продукции высшей пробы.

Линия производства сэндвич-панелей в России Александр Погожев © ИА REGNUM

Сэндвич-панели Александр Погожев © ИА REGNUM