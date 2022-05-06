Иркутск, 6 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды на 7–9 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни местами по региону ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Днём 7 мая в западных и северо-западных районах местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, кратковременные дожди. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Ограничьте пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Помните о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим. При наступлении III класса и выше пожарной опасности посещение лесов гражданам запрещено.

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