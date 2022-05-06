Москва, , 10:59 — REGNUM Российские средства ПВО сбили два украинских самолёта и перехватили четыре ракеты «Точка-У» над территорией Луганской Народной Республики. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 6 мая на брифинге.

Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВС Украины Ministry of Defense of Ukraine

Он уточнил, что штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины были сбиты в районе населенного пункта Преображенное в ЛНР в рамках спецоперации. Кроме того, перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У».

В Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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