Москва, 6 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, сообщил 6 мая официальный представитель российской госкорпорации Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,9 млн кубометров на 6 мая», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куприянов заявил, что заявки европейских потребителей на российский газ 5 мая сохранялись на высоком уровне — 98,9 млн кубометров.