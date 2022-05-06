Кемерово, 6 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Кемеровской области может быть завершён на следующей неделе. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Achgrad.ru Отопительный сезон

«Со вторника 10 мая среднесуточная температура начнёт повышаться и будет держаться значительно выше отметки +8°C», — отметили в СГК.

Компания организовала в своём телеграм-канале опрос: с какого числа, на взгляд кузбассовцев, стоит отключить отопление.